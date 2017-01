Lusiaves aposta na digitalização e em tecnologias de indústria 4.0

O Grupo Lusiaves aceitou o desafio da Deloitte Portugal para, em conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria, apresentar uma solução tecnológica inovadora no âmbito da iniciativa Indústria 4.0 – Economia Digital que teve lugar hoje na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), em Leiria.

Segundo Paulo Gaspar, administrador e CIO da Lusiaves, o grupo “há muito que aplica conceitos e tecnologia de Indústria 4.0, e há muito que tem fábricas totalmente automatizadas”.

“No entanto, sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer rumo à total digitalização do negócio, e nesse âmbito, o objetivo deste desafio foi demonstrar mais um exemplo prático de como com a aplicação de tecnologias de Indústria 4.0 se consegue ter ganhos de eficiência, competitividade, redução de custos, e talvez até, desenvolver novos modelos de negócio”, sublinha aquele responsável.

Numa parceria com a Deloitte Portugal e o Instituto Politécnico de Leiria, este desafio conta com o contributo de alunos de gestão, eletrotecnia, informática, mecânica e respetivos coordenadores de curso/mestrado.

“A solução que está a ser desenvolvida vai permitir ao Grupo Lusiaves resolver um problema que é não conseguir saber de forma precisa que quantidades de ração são distribuídas pelos diferentes pavilhões de frangos. Hoje as descargas são feitas a olho o que faz com que alguns pavilhões de frangos recebam mais comida e outros menos”, explica um comunicado da Lusiaves.

Este sistema inovador vai ser concretizado com a implementação de um sensor ao nível da suspensão dos camiões, que através de um algoritmo avançado permitirá aferir o peso transportado pelo camião em tempo real.

Depois, essa informação é passada automaticamente para o motorista através de uma ‘app’ no ‘smartphone’ que vai permitir descargas precisas e de forma automática, reduzindo o erro e originando grandes poupanças e uma melhor qualidade nos frangos que o grupo Lusiaves comercializa.

A solução tecnológica em questão tornará também possível ao Grupo Lusiaves “recolher o milho nas explorações agrícolas sabendo em tempo real quanto está a ser transportado, e conseguindo automaticamente partilhar essa informação com o agricultor, garantindo que este sabe que quantidades está a vender e (…) que só estão a ser transportadas as quantidades permitidas por lei, evitando assim eventuais contraordenações por excesso de carga”.

Recorde-se que o Grupo Lusiaves fez parte de 80 empresas convidadas a dar o seu contributo em conjunto com o Governo para ajudar a definir uma série de políticas de incentivo e ajuda às empresas, para que estas se modernizem e adotem procedimentos e tecnologias Indústria 4.0

Este evento, que teve como objetivo apresentar as medidas da iniciativa Indústria 4.0, dinamizada pelo Ministério da Economia, contou com a presença do primeiro-ministro António Costa; do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral; e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos.