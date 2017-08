Lula e Portugal Telecom voltam a ser investigados pela justiça brasileira

A investigação relativa ao alegado suborno pago pela Portugal Telecom, em 2005, ao ex-presidente do Brasil, foi reaberta pela Procuradoria-Geral da República e polícia federal do Brasil, avança o Público na sua edição online.

Marcos Valério, um publicitário que estará envolvido no caso de corrupção de compra de apoio parlamentar no Congresso brasileiro, revelou à Justiça brasileira que esteve presente na negociação do referido pagamento de suborno da empresa de telecomunicações liderada por Miguel Horta Costa, ao então presidente Lula da Silva. Marcos Valério fez as declarações no âmbito de um acordo para atenuar a sua condenação.

O publicitário avançou que o montante de pagamento negociado totalizava 7 milhões de dólares, cerca de 5,9 milhões de euros, que seriam transferidos para o Partido dos Trabalhadores através de uma conta fora do Brasil de uma fornecedora da Portugal Telecom em Macau.