Lula da Silva pede ao tribunal direito de recurso em liberdade

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que possa recorrer em liberdade contra a sua condenação na segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex no Guarujá.

O mesmo pedido foi também protocolado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com a defesa de Lula. Entre os argumentos utilizados pela defesa está o de que Lula é pré-candidato à Presidência da República pelo PT, sendo líder nas sondagens de intenção de voto. “Assim, além de ver a sua liberdade tolhida indevidamente, corre sério risco de ter, da mesma forma, os seus direitos políticos cerceados, o que, em vista do processo eleitoral em curso, mostra-se gravíssimo e irreversível”, escreveram os advogados.

As peças são assinadas pela equipa de oito advogados do ex-presidente, entre eles o ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence e Cristiano Zanin Martins, responsável pela maioria das sustentações orais em julgamentos de Lula.