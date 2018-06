Luís Simões investe 17 milhões de euros em centro de operações logísticas

A Luís Simões vai investir 17 milhões de euros no centro de operações logísticas que se encontra situado em Cabanillas del Campo (Guadalajara), Espanha. Este centro terminado em 2017, conseguiu criar 256 empregos diretos e mais de 300 postos de trabalho indiretos.

O operador logístico de fluxos rodoviários na península ibérica pretende que este novo e inovador modelo possua um foco na implementação de processos automatizados.

Para ajudar a esse processo este centro de operações é composto por duas naves, com os respetivos escritórios, que agregam mais de 66.000m2 de área de armazenagem estando também a ser concluída a construção de uma mezzanine (edifício situado entre o piso térreo e o primeiro andar) com 3.000m2 destinado a operações de logística promocional, a seis metros de altura, sobre a área do cais, que conta com duas zonas de co-packing em depósito fiscal e uma zona de co-packing nacional.