Luís Alves Monteiro é o novo presidente do Instituto Sá Carneiro

O PSD informou em comunicado que Luís Alves Monteiro foi eleito por unanimidade para presidir ao Instituto Francisco Sá Carneiro. A eleição ocorreu esta quinta-feira, dia 28 de junho.

Em entrevista à televisão do Partido Social Democrata, o recém-presidente eleito mostrou-se aberto a novos desafios e que se dedica a atividades “fora dos grandes centros, certamente com o apoio dos presidentes das comissões políticas distritais”.

Confrontado com o que espera da liderança de Rui Rio, Luís Alves Monteiro espera que o presidente do PSD “tenha o relevo que merece” na sociedade e que consiga “levar avante um conjunto de políticas que têm a ver com o desenvolvimento do próprio país e o bem-estar dos cidadãos “.