Lucros da Sonaecom caem 52,7% para 22,8 milhões

A Sonaecom teve uma queda nos seus lucros de 2017 de 52,7% de 48,1 milhões para 22,8 milhões de euros, explicado pelo ajustamentos ao justo valor de alguns dos seus ativos. “O resultado indireto d 6,8 milhões está relacionado com os fundos Armilar.

O Armilar Ventures Funds são três fundos de capital de risco nos quais a Sonae IM detém participações adquiridas ao Novo Banco.

Isto apesar dos resultados antes de impostos terem sido revertidos, de um valor negativo de 2,8 milhões de euros para valores positivos de 16,8 milhões de euros.

O Resultado operacional (EBIT) cresceu 2,5 milhões de euros para 17,8 milhões, motivado pelo aumento do EBITDA e pelo menor nível de depreciações. EBITDA subiu 52,3% para 27,3 milhões de euros. Devido à linha do Método de Equivalência Patrimonial, sendo esta influenciada pelo contributo da ZOPT, que pro sua vez depende do resultado líquido da NOS.

O EBITDA do portefólio diminuiu para 0,3 milhões.

O Conselho de Administração aprovou a proposta de distribuição de uma dividendo ilíquido de 3,7 cêntimos por ação, representando um rácio de pay-out de 50% do resultado líquido atribuível ao grupo, e um dividend yield de 1,5%, à cotação de 31 de dezembro de 2017. Esta proposta será levada à Assembleia Geral de acionistas.

O volume de negócios consolidado atingiu os 139,6 milhões, 6,9% acima de 2016, com contributos positivos das áreas de tecnologias e de media.

Os custos operacionais ascenderam a 141,9 milhões, 8,1% mais do que em 2016, devido à subida dos custos com pessoal de 11,1%.

O Capex operacional baixou para 8,6 milhões a representar agora 6,1% do volume de negócios, 1,9 p.p. abaixo de 2016.

