Lucros da Ferrari aceleram para os 400 milhões de euros em 2016

O aumento das vendas são explicadas pela elevada procura dos modelos F12tdf e GTC Lusso, comunicou a marca.

No final de 2016, a empresa italiana alcançou um EBIT (lucro antes de juros e impostos) de 595 milhões de euros, um aumento de 34%, enquanto o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 843 milhões de euros, uma subida de 17%.

A empresa, sediada na região de Maranello, vendeu 8.014 unidades no ano passado, mais 5% em relação aos 7.664 carros vendidos em 2015.

A marca italiana foi desvinculada do grupo Fiat Chrysler no início do ano passado. Para comemorar os 70 de existência que festeja este ano, a mítica marca vai trazer de volta modelos inspirados em carros icónicos do passado, assim como uma série de modelos feitos por encomenda.

A Ferrari quer alcançar em 2017 um crescimento ainda maior, tendo como meta a venda de 8.400 carros, aproximando-se do objetivo estabelecido para nove mil carros em 2019, segundo o comunicado da empresa.