Lucro dos CTT afundou 56% em 2017 com queda do tráfego e aumento de custos

O lucro líquido reportado dos CTT tombou 56,1% em termos homólogos para 27,3 milhões de euros no ano passado, com um aumento ligeiro nos rendimentos a não ser suficiente para compensar subidas nos gastos operacionais e na provisões.

A empresa liderada por Francisco Lacerda explicou, em comunicado divulgado no site da CMVM, que o EBITDA – resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização – recuou 20,5% para 81,1 milhões de euros, enquanto o EBIT afundou 48,2% para 47,1 milhões.

As descidas tiveram origem fundamentalmente em (i) 2017 (queda do tráfego de correio, provisão de gastos relativos a otimização de recursos humanos, entrada da Transporta no Grupo CTT) e (ii) em 2016 (acordo com Altice e significativa reversão de provisões).