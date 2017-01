Lucro do BPI disparou quase um terço para 313,2 milhões de euros em 2016

O lucro líquido do BPI em 2016 foi de 313.2 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 32.5% em relação ao ano anterior. Os números traduzem um resultado por acção de 0,216 euros , face aos 0,163 euros de 2015.

“Este é o segundo melhor resultado de sempre na história do BPI, só ultrapassado por 2007, que teve um resultado muito favorável”, afirmou Fernando Ulrich.

Em comunicado divulgado no site da CMVM, o banco recordou que concretizou-se este mês a venda, à Unitel, de uma participação de 2% do capital social do BFA, que se destinou a solucionar a situação de ultrapassagem do limite dos grandes riscos com que o BPI estava confrontado, resultante da exposição do BFA a dívida pública angolana. Na sequência daquela transacção, o Banco BPI passou a deter 48.1% do capital do BFA e a Unitel 51.9%. A operação de venda dos 2% do BFA será contabilizada no primeiro trimestre de 2017.

O BPI apresentou os números classificando o BFA como operação descontinuada.

Assim a margem financeira avançou 14,4% para 407,4 milhões de euros, um subida calculada aplicando a 2015, de forma retroactiva, a regra que se aplica a 2016, como se tivesse sido feita a venda dos 2% do BFA à Unitel. Isto é como se os resultados do BFA estivessem contabilizados na rubrica “em descontinuação”.

“O reconhecimento da participação do BFA nas contas consolidadas foi alterado de acordo com norma IFRS 5 – Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas”, diz o comunicado.

O BFA foi classificado em 2016 como operação descontinuada, e a contribuição do BFA para o lucro líquido consolidado (após impostos) foi registada na Demonstração de Resultados numa única rubrica “Resultado líquido de actividades em descontinuação”, e o mesmo se aplicou a 2015 (proforma).

Este aspeto é importante para avaliar a evolução dos números. As comissões subiram 1,7% face ao valor proforma de 2015, o produto bancário cresceu 7,5% para 716,6 milhões de euros, enquanto os custos de estrutura deslizaram 0.5% face a 2015.

O contributo da actividade doméstica aumentou 58% (53,9 milhões) para 147 milhões de euros. Já o contributo da actividade internacional aumentou 16% (mais 23 milhões) para 166,3 milhões de euros em 2016.

A Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) ascendeu a 13,4% em 2016 (10,4% em 2015). Esse mesmo indicador na actividade doméstica melhorou de 5,2% em 2015 para 7,7% em 2016.

Em Portugal, os depósitos de clientes subiram 4.4%. A carteira de crédito a clientes na actividade doméstica começa a apresentar sinais de inversão da tendência de queda na generalidade dos segmentos, encerrando o ano praticamente inalterada em relação ao ano anterior (-0.2%).

No que diz respeito às imparidades para imóveis recebidos por recuperação de crédito o banco registou um total de 131,7 milhões de euros e as imparidades acumuladas constituídas para esses imóveis cobriam 23,5% do total do valor bruto no balanço. “As imparidades e outras provisões liquidas ascenderam a 36,5 milhões de euros e incluem imparidades com as obrigações da PT Internacional Finance de 18,3 milhões de euros”. O rácio de cobertura de imparidades é de 83% (sem considerar os colaterais), ou seja, 718 milhões de euros “e a tendência é de queda”, refere o presidente do banco.

Na actividade internacional o angolano BFA obteve, em 2016, nas contas individuais, uma rentabilidade dos capitais próprios (ROE individual) de 41.4% (33.6% em 2015) e o BCI obteve um ROE individual de 12.4% (18.6% em 2015). O ROE da actividade internacional (após ajustamentos de consolidação) situou-se nos 37.5% (30.5% em 2015).

Em 31 de Dezembro de 2016, o rácio Common Equity Tier 1 (CET1), calculado de acordo com as regras da CRD IV/CRR era de 11,4% segundo as regras aplicáveis em 2016; e de 11,1% na versão “fully implemented”. Cumpre portanto os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1) e Tier 1.

Em termos de rácio de capital total, o BPI terá de emitir 206 milhões de euros de dívida subordinada para cumprir as exigências de capital do BCE: um rácio de 11,45% (a que acresce folga de 0,25% decidida pelo banco, elevando o rácio de capital mínimo de 12%). A emissão poderá, no entanto, ir até aos 250 milhões.