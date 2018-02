Lucro da Media Capital sobe 3,6% no ano passado, puxado por menores impostos pagos

O lucro consolidado do grupo Media Capital aumentou 3,6% no ano passado, face a 2016, para 19,78 milhões de euros, beneficiando de um menor peso dos impostos pagos e de uma não tão negativa evolução dos resultados financeiros.

Em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa proprietária da TVI, estação de televisão líder do mercado, assinala que os rendimentos de publicidade ficaram, no ano passado, 2% abaixo do verificado em 2016, mesmo tendo sido registado um aumento de 3% no quarto trimestre, face a idêntico período do ano anterior.

No conjunto do ano, o total dos rendimentos operacionais da Media Capital caiu 5%, para 165,46 milhões de euros. A maior quebra registou-se na produção audiovisual, que perdeu 21%, para 31,94 milhões de euros.