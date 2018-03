Lucro da H&M cai 44% no trimestre, por causa do inverno “invulgarmente frio”

O lucro da cadeia sueca de vestuário H&M caiu 44% no trimestre terminado a 28 de fevereiro, face a igual período de 2016, para 1,37 mil milhões de coroas suecas (cerca de 134 milhões de euros), por culpa do inverno “invulgarmente frio”, que obrigou a promoções para a liquidação de stocks e prejudicou, também, as vendas da primavera, segundo a empresa, citada pelo site de informação financeira Marketwatch.

A Hennes&Mauritz (H&M) está presente em 44 países, entre os quais Portugal, onde tem uma rede de 30 lojas.

As vendas caíram 1,5%, no período em análise, para 53,55 mil milhões de coroas (cerca de 5,24 mil milhões de euros).