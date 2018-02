Lucro da Europac aumenta 59,4% em 2017

O grupo Europac apresentou um resultado líquido de 78 milhões de euros referente ao exercício de 2017, uma subida de 59,4% face a 2016.

As vendas agregadas aumentaram 10,9% para os 1.186 milhões de euros e as vendas consolidadas situaram-se nos 868 milhões, um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior.

O EBITDA consolidado foi de 158 milhões de euros, 25,0% superior aos 127 milhões de euros de 2016 e o EBITDA recorrente atingiu os 147 milhões de euros, mais 19,3% que no período homólogo.

O grupo explicou em comunicado que a diferença entre os EBITDA consolidado e recorrente “deve-se fundamentalmente aos efeitos extraordinários derivados às vendas da fábrica de embalagem de Tânger e do operador logístico do porto de Viana do Castelo e à liquidação das garantias vinculadas à aquisição das fábricas de papel e embalagem de Rouen (França) em 2008”.

Assim, a margem de EBITDA aumentou 2,4 pontos percentuais para 18,2% e o EBIT consolidado foi de 106 milhões de euros, um avanço de 37,1% em relação a 2016.