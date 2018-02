Lucro da EDP Renováveis dispara para 276 milhões em 2017

O lucro líquido da EDP Renováveis acelerou 390% para 276 milhões no ano passado, beneficiando de aumentos na produção e nas receitas, mas também numa redução das amortizações, anunciou a empresa em comunicado.

Adiantou que o EBITDA – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização –avançou 17% para 1,366 milhões de euros, enquanto as receitas cresceram 11% para 1.827 milhões de euros.

O Caixa Banco de Investimento previa lucro líquido de 225 milhões de euros e EBITDA de 1.341 milhões.

“Em 2017 o EBITDA reportado totalizou 1.336 milhões de euros (+17% vs 2016, ou mais 195 milhões), beneficiando da evolução positiva das receitas e do aumento dos proveitos operacionais (incremento anual de +77%), os quais incluem um ganho de 29 milhões, derivado da venda de uma participação e perda de controlo num projecto de offshore no Reino Unido”, afirmou a subsidiária da EDP Energias de Portugal, em comunicado publicado no site da CMVM.

Consequentemente, o EBIT – resultado antes de impostos e juros aumentou para 42% para 803 milhões, também devido ao decréscimo nas amortizações incluindo imparidades e líquidas de government grants.

“As depreciações e amortizações decresceram 7% face a 2016, espelhando a alteração na política das amortizações de 25 para 30 anos, que mitiga o impacto negativo da maior capacidade em operação”, explicou.

A eólica informou a 23 de janeiro que a produção da EDP Renováveis aumentou 13% em 2017 para 27,6 TeraWatt horas de energia em relação ao ano anterior, beneficiando das adições de capacidade ao longo do ano e de um fator de utilização superior.

A empresa liderada por João Manso Neto informou esta terça-feira que em dezembro do ano passado, a dívida líquida totalizava 2.806 milhões de euros, mais 51 milhões do que no ano anterior.

“O Conselho de Administração irá propor em Assembleia Geral uma distribuição de dividendos de 52 milhões, ou 0,06 euros por ação”, concluiu.

[Notícia atualizada às 07h22]