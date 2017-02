Lucrar com um grito? Siiii!! Cristiano Ronaldo pode

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Gareth Bale. Todos estes craques têm uma assinatura inconfundível quando falamos de celebrações nos jogos de futebol. Cristiano tem o toque de Midas, mas será que o famoso “siiii” pode também ser convertido em mais uma marca do internacional português?

A ideia é defendida por Isabel Cortés, diretora da empresa internacional Pons IP. “Todos estes jogadores já têm marcas com uma importância significativa no mercado, como Ronaldo com CR7 ou Messi com M. Mas também se poderia optar por registar marcas não-tradicionais, como por exemplo o célebre grito de Cristiano Ronaldo. Mas claro que deveriam cumprir os requisitos impostos pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, na sigla em inglês), citada pelo jornal espanhol Expansion.

No entanto, apesar de se saber que tudo o que envolve Cristiano Ronaldo torna-se num êxito (o exemplo mais recente é a notícia de que os dois dos vídeos mais vistos no YouTube em Portugal e na Europa têm a cara do craque), transformar um movimento numa marca traz muitas complicações a nível jurídico.