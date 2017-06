Luanda em guerra via Twitter

Este domingo vimos a abertura de uma nova frente, com Isabel dos Santos, empresária e filha do presidente angolano, a visar vários inimigos.

A presidente da Sonangol, acionista da NOS e de várias outras empresas, fez 10 tweets seguidos, criticando os que apelida de inimigos de Angola, que acusa de terem mudado a estratégia, de terem passado de uma guerra com armas para uma de imagem e substituído “a tática da morte física pela morte da reputação”.

A lista dos visados parece um ‘quem é quem’ da oposição angolana: Luaty Beirão e os jovens ativistas ‘revús’; o Maka Angola, de Rafael Marques Morais; os partidos Unita e Casa-CE. A lista de delitos também é longa e inclui a desinformação, difamação e o “instalar do terror” numa tentativa vã de ganhar votos.

Não ficaram de fora os jornais portugueses, que tiveram direito a uma hashtag nada simpática #fakemedia, com o Expresso a receber uma menção especial, pela negativa.

Não se pode, nem se deve, questionar o direito de expressão de Isabel dos Santos nas redes sociais. As contas são dela e pode utilizá-las como bem entender.

O que se pode e deve analisar são as motivações e o impacto das palavras da empresária, tendo em conta o timing.

Até há pouco tempo, a filha mais velha de José Eduardo dos Santos era uma pessoa discreta em termos mediáticos, dando poucas entrevistas e mesmo nas que dava falava principalmente nos negócios que gere. Numa delas, ao Financial Times, em 2013, até chegou a dizer que não está envolvida na política, campo no qual nunca teve cargos.

Porquê agora a alteração da posição, primeiro através de entrevistas (Reuters, BBC) e depois através das redes sociais? O gatilho parece ter sido a série de notícias sobre a frágil saúde do pai, que a empresária classificou de “falsas”, no Instagram, em maio.

Depois veio a publicação de uma notícia no Expresso sobre alegadas tentativas de “esconder negócios” em Malta, o que parece ter espoletado a rajada de posts de domingo. Esta quinta-feira, Isabel dos Santos acusou Francisco Pinto Balsemão de ganância ao exigir 1 milhão de euros para continuar a transmitir a SIC em Angola.

No meio disto tudo, poderá estar o ano sensível que se vive em Angola. Além da crise económica, o país vai ter uma mudança de presidente pela primeira vez em 38 anos. ‘Zedú’ vai sair da presidência, mas as dúvidas são muitas. Como vai ser a sucessão? Como é que a oposição poderá obter ganhos? O que vai acontecer aos aliados e à família de Dos Santos? Que posição irão ter na nova Angola?

Estas são perguntas que têm de ser resolvidas com serenidade num país onde a democracia é ainda jovem, onde a paz existe há década e meia, mas não conseguiu esconder as cicatrizes da longa guerra.

Isto tem de ser tido em conta pela oposição, pela sociedade civil (é limitada, mas existe), pelos parceiros comerciais, como Portugal, e pela imprensa portuguesa, que por vezes entra em exageros.

Mas Isabel dos Santos, como presidente da maior e mais importante empresa de Angola, como filha do líder histórico que está prestes a executar uma transição delicada, também tem de ter isso em conta.

Atividade frenética nas redes sociais que polariza e intensifica as tensões poderá não ser a melhor receita para assegurar que essa transição seja calma.