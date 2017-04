L’Oréal Portugal lança nova edição de programa de formação e empregabilidade para jovens desempregados

A L’Oréal Portugal, empresa de cosmética, divulga os resultados do projeto “Embeleza o teu futuro”, um programa de formação e empregabilidade, lançado em julho de 2016, dirigido a jovens desempregados.

Na primeira temporada, o programa contou com a participação de 71 jovens desempregados há mais de um ano ou em condição socioeconómica vulnerável.

Em cinco meses o projeto potenciou a sustentabilidade financeira de 42 participantes, quer por via de um contrato de trabalho para outrem, quer por via da criação do seu próprio negócio.

Os restantes participantes encontram-se em processo final de entrevistas, outros no envio de candidaturas.

O objetivo é proporcionar formação e empregabilidade a jovens desempregados.

Para o desenvolvimento do “Embeleza o teu futuro” a L’Oréal contou com o apoio de três entidades que ajudaram os jovens participantes com formação e mentoria, através da promoção da sua formação base, proporcionando assim mais valências e autoestima, fatores que contribuem para a sua empregabilidade.

A Adecco, a PROGMA – about people e a SAPANA.org trabalharam essencialmente nas áreas comportamentais: marca pessoal, comunicação, vendas, entre outras áreas.

A primeira edição deste projeto decorreu entre julho e dezembro de 2016, em diversos pontos da cidade de Lisboa e em alguns bairros, como por exemplo o Bairro da Apelação, a Quinta da Lage e a Quinta do Mocho, através de um processo de mentoria individual e em grupo.

Da L’Oréal Portugal participaram mais de 30 colaboradores, que se voluntariaram para fazer mentoria individual aos participantes de forma a que todos conseguissem alcançar os seus objetivos.

“No âmbito da estratégia de responsabilidade social da L’Oréal, a empresa tinha definido como prioritário a implementação em Portugal de um programa de formação e empregabilidade de jovens em risco socioeconómico, concretamente no sector da beleza”, assegura Inês Caldeira, Diretora Geral da L’Oréal Portugal.

O projeto, “resultou na colocação de 42 dos 71 participantes”.

O projeto vai manter-se em 2017. A segunda fase do programa inicia-se já em abril, pelo que todos os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, do distrito de Lisboa e desempregados há um ano, podem inscrever-se em geral@embelezaoteufuturo.pt.

Com o desenvolvimento do “Embeleza o teu futuro” a L´Oréal pretende o quanto possível expandir o projeto para outras regiões do país.

“Embeleza o teu futuro” é um projeto que integra o programa de sustentabilidade do Grupo L’Oréal, “Sharing Beauty with all”, que visa corresponder aos objetivos estabelecidos para 2020, os seus compromissos e conquistas. Focado na sustentabilidade, “Sharing the Beauty with all” assenta em quatro pilares – inovação, produção, bem-estar e desenvolvimento.

O grupo L’Oréal gerou vendas no valor de 25,3 mil milhões de euros em 2015 e emprega 82.900 pessoas em todo o mundo.