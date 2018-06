Lopetegui deixa seleção espanhola a dois dias do jogo com Portugal

A Federação de Futebol de Espanha anunciou esta quarta-feira que Julen Lopetegui vai deixar o cargo de treinador da seleção espanhola. O anúncio vem confirmar os rumores sobre a eventual saída do treinador da “La Roja” que começaram a circular depois de Julen Lopetegui ter sido apresentado como novo treinador do Real Madrid.

“Agradecemos a Lopetegui por tudo o que fez. Ele é um dos grandes responsáveis por estarmos na Rússia, mas somos forçados a dispensá-lo. Deve haver uma mensagem clara para todos os trabalhadores da Federação Espanhola de que existem algumas regras que devem ser cumpridas”, anunciou o presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, em conferência de imprensa.

Luis Rubiales explica que, durante o processo de transferência de Julen Lopetegui para o Real Madrid, a Federação Espanhola não foi contactada e ficou de fora das negociações. A situação não agradou a Luis Rubiales, assim como o ‘timing’ escolhido para o anúncio.

“A Federação não podia fazer outra coisa. Em nenhum momento fomos informados [do processo de transferência de Julen Lopetegui]. Estivemos à margem de qualquer tipo de negociação”, afirmou Luis Rubiales. “Só soubemos cinco minutos antes da comunicação do Real Madrid”, acrescenta.

A dispensa do selecionador espanhol surge a dois dias do jogo com Portugal. Por enquanto, desconhece-se quem irá assumir o cargo de Julen Lopetegui. Luis Rubiales remeteu esclarecimentos sobre esta matéria para mais tarde.