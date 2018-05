Looping Group chega a acordo com Mota-Engil e compra Parque Aquático de Amarante

Em comunicado, o grupo que opera na área de gestão e exploração de parques de diversão adianta que com esta operação, “enquadrada no plano de expansão e desenvolvimento do grupo no sul da Europa, o Looping Group passa a gerir 14 parques de diversões, em sete países diferentes e que, anualmente, atraem mais de 3,5 milhões de visitantes e geram uma faturação superior a 80 milhões de euros”.

O Looping Group não revelou o montante envolvido na compra da totalidade da RTA.

A principal atividade do grupo centra-se nos parques de diversões e temáticos, parques aquáticos, aquários e parques de animais, situados principalmente em França, mas também na Holanda, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Espanha e agora também em Portugal, adianta.