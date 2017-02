Lone Star só aceita parceiros não financeiros

O Fundo de Resolução tem tido contactos com empresários do sector não financeiro nacional para uma eventual parceria no Novo Banco. Essa parceria seria uma participação minoritária no banco, acima de uma participação qualificada (2%). Isto é, com empresários de sectores fora do sector financeiro. Um desses contactos terá sido com Tiago Violas que já se mostrou disponível para entrar no Novo Banco num projecto liderado pela Apollo.

O fundo Lone Star admite parceiros no Novo Banco, mas apenas que sejam do sector não financeiro. O que deixa de fora da lista o fundo Aethel Partners que na semana passada, na sexta-feira, enviou uma carta ao Fundo de Resolução a solicitar entrarem na corrida ao Novo Banco, notícia avançada pelo Jornal de Negócios e confirmada pela Jornal Económico. Sérgio Monteiro, responsável pelas negociações do lado do Fundo de Resolução/Banco de Portugal, terá respondido que só poderiam entrar no processo juntando-se a um dos candidatos, ou em alternativa num novo processo de venda caso este termine sem sucesso.

Segundo o Jornal Económico soube a Aethel de Ricardo Santos Silva não fez qualquer contacto com nenhum dos candidatos actuais à compra do Novo Banco.