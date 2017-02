Lone Star negoceia alternativa à garantia

As negociações para a venda do Novo Banco prosseguem entre o Banco de Portugal e o fundo Lone Star, estando neste momento centradas na busca de uma solução alternativa à garantia estatal que o Lone Star pediu inicialmente. Ao que o Jornal Económico apurou, o fundo ainda não deixou cair o pedido de garantia pública e só o deverá fazer se for acordada uma solução que lhe permita proteger-se face ao risco dos ativos do chamado ‘side bank’.

As negociações decorrem ao mais alto nível e, ao que o Jornal Económico apurou, esta semana esteve em Portugal o presidente-executivo (CEO) do Lone Star para a Europa. Olivier Brahin esteve em Lisboa na quarta-feira, para reuniões com o Banco de Portugal e com o Fundo de Resolução. Em discussão está uma “solução criativa” que permita conciliar os interesses das duas partes: por um lado, a necessidade do Lone Star em não arcar com eventuais perdas causadas pela desvalorização dos ativos do Novo Banco parqueados no ‘side bank’; por outro, a “linha vermelha” traçada pelo Governo, que passa pela recusa de uma garantia estatal para cobrir o risco desses ativos, que teria impacto nas contas públicas.

Dado como certo é o “preço simbólico” que o Lone Star estará disposto a pagar pelo Novo Banco, em troca de assumir a responsabilidade pela recapitalização do Novo Banco e se desistir da garantia estatal para os ativos problemáticos. Além disso, a proposta que o Lone Star apresentou, que prevê a partilha com o Fundo de Resolução de eventuais dividendos e de mais-valias valias após a revenda do Novo Banco também será ser revista, na solução que está a ser desenhada.