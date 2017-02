Lone Star à beira de fechar nova proposta de compra do Novo Banco

Estará por dias um acordo final da Lone Star para a compra do Novo Banco, sem as garantias que se traduzam numa cobertura do Estado e com alternativas ao nível da partilha de risco do side-bank (que aglutina ativos problemáticos) e que está avaliado no balanço do banco ao valor de mais de 9 mil milhões de euros. Valor esse que a Lone Star considera que está sobreavaliado face ao valor dos colaterais existentes (que servem de garantia aos créditos).

O Jornal Económico confirmou que o Lone Star deixou cair a garantia do Estado. As conversas ainda continuam até à assinatura de compromissos inerentes à nova proposta. Mas a operação final que será fechada com o Fundo de Resolução/Banco de Portugal terá de ser validada pelo Governo que entretanto tem acompanhado a evolução das negociações, pelo que o desenho final da proposta de compra do Novo Banco não terá a oposição do Governo.

Sabe-se já que o Estado recusa-se a ser acionista ainda que parcial do Novo Banco pois isso exigiria ser chamado ao aumento de capital que terá de ser feito este ano, mas poderá ficar com parte do “interesse económico” (não com ações mas com activos em troca da partilha de mais valias numa futura venda do Novo Banco pelo fundo Lone Star). Há ainda a possibilidade de haver parceiros nacionais.