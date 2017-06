Londres recebe imobiliário de luxo português

A primeira Feira de Investimento Imobiliário e no Turismo dedicada a Portugal irá realizar-se entre os dias 20 e 21 de outubro no Business Design Centre, Londres. Trata-se de um evento direcionado aos investidores Britânicos e de outros países – Europa, Médio Oriente e Ásia, presentes na capital britânica. Decorre em paralelo com a 2ª edição do encontro de negócios The Portuguese Offer e conta com o apoio da aicep Portugal Global e da Portuguese Chamber of Commerce no Reino Unido.

