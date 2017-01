Londres: Funcionários acusam Harrods de ficar com a maior parte das gorjetas

A união sindical britânica, United Voices of the World, acusa o Harrods, os armazéns mais famosos de Londres, de ficarem com 75 por cento do valor das gorjetas, recebidas pelos empregados dos restaurantes e cafés desta grande superfície.

Houve ontem uma manifestação dos trabalhadores à porta do Harrods, em Londres.

Os trabalhadores estarão a perder, e de acordo com a união sindical, mais de 5000 euros por ano.