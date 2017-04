‘London Calling’: Londres é o destino predileto dos portugueses na Páscoa

Com base nas pesquisas realizadas no portal, entre 19 de janeiro e 11 de março deste ano, com vista aos períodos de viagem compreendidos entre 13 e 17 de abril, para estadias superiores a uma noite, a Trivago divulgou o estudo anual sobre as tendências da hotelaria para a época pascal.

Londres alcança, mais uma vez, o topo do ranking dos destinos mais procurados pelos portugueses. Por sua vez, Lisboa ocupa o segundo lugar, seguida por Barcelona, Albufeira e Porto, totalizando o ‘top 5’ dos lugares mais desejados pelos habitantes nacionais para esta época festiva.

O ‘Top 10’ fecha com Madrid, Amesterdão, Paris, Roma e Ponta Delgada. Amesterdão é, nesta época do ano, a cidade mais cara da lista, com um preço médio de 222 euros, enquanto que Ponta Delgada é a mais acessível, com preços a rondar os 83 euros.