Lojas de decoração Casa chegam à Holanda com compra de rede de 110 estabelecimentos

A cadeia de lojas de decoração Casa vai chegar à Holanda depois de ter concluído a compra de 110 estabelecimentos da holandesa Xenos à ‘organização-mãe’ de ambas, a Blokker Holding. A loja de artigos para o lar entra, assim, no mercado holandês e passa a estar presente em nove países – Bélgica, Luxemburgo, França, Espanha, Portugal, Itália, Suíça e Áustria.

O valor da transação, que foi nunciada esta terça-feira, 13 de março, não foi revelado, mas compreende a remodelação da centena de Xenos segundo o padrão da Casa. Segundo o comunicado da cadeia detida pela Blokker, as primeiras 50 lojas na Holanda estarão abertas até o fim deste ano e as restantes até o verão de 2019.

A imprensa holandesa revela que 180 dos atuais 2.930 funcionários das Xenos vão perder os seus postos de trabalho. Por outro lado, a Casa garante que 1.900 colaboradores das lojas holandesas vão entrar na organização e ter o seu emprego garantido.

“É com grande prazer que lançaremos a nossa fórmula CASA em boas localizações na Holanda, em cooperação com os colaboradores das 110 lojas Xenos interessados e profissionais. Desta maneira conseguimos desenvolver a nossa estratégia comercial renovada na Europa”, afirma o CEO da Casa, Giane Van Landuyt.

O diretor-executivo da empresa adianta que o novo conceito de loja relaciona “experiência” e “inspiração” e que as lojas remodeladas terão disponível o modelo de web shop click & collect (comprar o produto através de encomenda e pagamento via Internet). As atividades logísticas serão operadas a partir do centro de distribuição em Olen, na Bélgica, e a transição deverá estar concluída no próximo mês de maio.