Lloyd’s Bank ‘corta’ 325 postos de trabalho no Reino Unido

O Lloyd’s Bank confirmou hoje os seus planos de fechar 100 sucursais no Reino Unido como parte da reestruturação do negócio anunciada no passado verão. Essa redução das filiais resultará na perda de 325 postos de emprego.

“Estes encerramentos são a resposta à mudança de atitude dos clientes e ao reduzido número de transacções efetuadas nas agências”, explicou um porta-voz da companhia ao jornal elEconomista.

O banco continua a deter a maior rede de agências no Reino Unido, relata o mesmo jornal, acrescentando que a Lloyd’s, segundo o porta-voz “continuará a desempenhar um papel vital (…) a fim de atender às amplas necessidades dos clientes”. O sindicato da Unite reagiu à medida demonstrando insatisfação e salientado que o fluxo de encerramentos de postos da parte do banco britânico “parece mostrar sinais de que não vai acabar”, noticia o mesmo jornal.