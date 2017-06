Livros numa mão, passaporte na outra: Crianças que vivem num país e estudam noutro

Várias crianças vêm-se obrigadas a atravessar a fronteira internacional de Columbus para estudarem nos EUA e regressarem no fim do dia a casa, no México.

Este movimento já é antigo. Há 40 anos que os alunos atravessam fronteiras para estudar, no seguimento da lei do Novo México que diz que as crianças com nacionalidade norte-americana têm direito à educação no país, independentemente de onde morarem. A eleição de Donald Trump fez aumentar as revogações de vistos e deportações, provocando um aumento deste fenómeno

De acordo com dados da CNN, cerca de 800 alunos do segundo ciclo do ensino básico estão na situação de viver num país e estudar noutro.

Além das mochilas, livros e lanches, estas crianças levam consigo o passaporte, ferramenta sem a qual seriam impedidos de entrar nos EUA e, consequentemente, nas aulas.

Este é um problema que se impõe actualmente nos EUA e México, nascido da crescente onda de deportações, que impedem muitos pais de atravessar as fronteiras.