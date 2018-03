Livro de reclamações digital recebe mais de 23 mil queixas em seis meses

Os consumidores apresentaram 23.007 queixas no Livro de Reclamações Eletrónico, que passou a estar disponível só em julho de 2017. Qualquer coisa como 125 reclamações por dia em apenas seis meses. Das queixas registadas por via eletrónica, o sector das comunicações electrónicas e postais representa mais de 75% do total de reclamações, seguindo-se a energia e as águas e resíduos, revelam dados do Ministério da Economia.

O ministério liderado por Manuel Caldeira Cabral dá conta que as reclamações apresentadas em formato digital, que abrangem três entidades reguladoras, representam já 23% das reclamações dos serviços públicos essenciais.

Para já, o livro de reclamações eletrónico está disponível apenas para os setores das águas e resíduos (ERSAR), telecomunicações e serviços postais (ANACOM) e energia (ERSE). E ministério da Economia sinaliza a “forte adesão dos consumidores à plataforma” com o balanço agora divulgado de 23.007 reclamações.

O sector das comunicações electrónicas e postais lidera as reclamações eletrónicas dos consumidores portugueses com 17.303 queixas, 75% do total. Na energia, o livro de reclamações eletrónico teve um peso de 22% sobre o total das reclamações apresentadas em 2017, 4.983 queixas em apenas seis meses de atividade. Enquanto no sector das águas e resíduos atingiu 3% com 721 queixas registadas electronicamente.

Na avaliação ao primeiro semestre de execução do livro de reclamações electrónico, entre julho e dezembro do ano passado, o Executivo dá conta que das 17.303 queixas apresentadas a grande fatia (76%) refere-se às comunicações móveis, cabendo ao sector postal um peso de 24% no total de queixas apresentadas.

Serviços em pacote e contratos no topo das queixas da ANACOM

Segundo a avaliação do Ministério da Economia por serviços mais reclamados, no topo da lista da ANACOM surgem os serviços em pacote (5.496 queixas), seguindo-se o serviço telefónico móvel (2.496), o serviço posta de envio de encomendas (1.715) e outros serviços (1.396).

Já questões relativas ao contrato e cancelamento do serviço são os motivos que representam maiores reclamações com 2.964 e 2.100 queixas, respectivamente. Registo ainda para 1.690 reclamações por avaria do serviço e 1.465 devido à facturação. Também o deficiente atendimento ao cliente motivou 963 queixas dos consumidores, à semelhança da forma como o serviço é/foi vendido (677 reclamações).

Ao nível do sector postal, os atrasos são a falha mais apontada pelos consumidores (1.352), seguindo-se o extravio/atrás significativo (588), a falha na distribuição e na tentativa de entrega ao destinatário (com 374 e 329 queixas), e queixas relativas ao aviso de levantamento (230).

Eletricidade e facturação lideram reclamações

No sector da electricidade e gás natural, a grande fatia das 4.983 queixas cabe à electricidade (2.880), pontuando como o sector de actividade mais reclamado, seguindo-se o sector dual – electricidade e gás natural (1.643) e o do gás natural (460).

Na energia, a facturação lidera a lista dos motivos mais reclamados com 2.071 queixas, seguindo-se as questões relativas com o contrato de fornecimento (577) e interrupção do fornecimento (522), bem como as reclamações relativas com a activação do serviço (357), deveres de informação (308) e leituras /contagens (196).

Qualidade dos serviços de águas com mais queixas dos consumidores

O Ministério da Economia dá ainda conta do balanço das queixas electrónicas no sector das águas e resíduos que, em seis meses, registaram 721 reclamações. A qualidade do serviço surge aqui como o motivo mais reclamado com 34% das queixas (245) à semelhança da leitura, facturação e cobrança que registaram 220 reclamações.

São também alvo de reclamações questões relativas à ligação e disponibilidade (86), atendimento (69), contratação (39), tarifário (33) e qualidade da água 829).

O Executivo identifica ainda os sectores de actividade mais reclamados: abastecimento público de água (543), gestão de resíduos urbanos (90) e saneamento de águas residuais urbanas (88).

O balanço do Executivo dá ainda conta que durante os seis meses de existência, o livro de reclamações eletrónico contou com quase meio milhão de visualizações (467.876).

Outra das novidades da versão ‘online’ é que permite, além das reclamações, que os consumidores façam “pedidos de informação” que, totalizaram 2.298 no mesmo período. Por sector, as telecomunicações e serviços postais registaram o maior número destes pedidos: 1.525, seguindo-se a energia com 673 e as águas e resíduos com 100 pedidos de informação.

O que é o livro de reclamações digital?

O Governo introduziu o livro de reclamações eletrónico, na Lei do Orçamento do Estado para 2017 com o objectivo de reforçar a proteção e a confiança dos consumidores, tendo as novas regras entrado em vigor em julho do ano passado.

Esta nova plataforma, visa possibilitar ao consumidor a apresentação de reclamações em formato eletrónico e a submissão de pedidos de informação relacionados com a defesa do consumidor ou utente. Numa primeira fase, abrange apenas os serviços públicos essenciais e mais tarde será alargado a toda a atividade económica.

Os prestadores de serviços devem assim divulgar no seu website, em local visível e de forma destacada, o acesso à Plataforma Digital. E caso não disponha de website, deve ser titular de endereço de correio eletrónico para poder receber as reclamações submetidas naquela plataforma). A existência e disponibilização do formato eletrónico do livro de reclamações não afasta, no entanto, a obrigatoriedade de disponibilização, em simultâneo, do formato físico do livro de reclamações nos estabelecimentos.

Ao consumidor deverá ser dada resposta no prazo máximo de 15 dias úteis a contar da data da reclamação, para o endereço de correio eletrónico indicado no formulário, informando-o, se for o caso, sobre as medidas adotadas na sequência da mesma.

O acesso ao Livro de Reclamações ‘online’ desde julho do ano passado permitiu um maior acesso ao direito dos consumidores a reclamarem, considerando o ministério da Economia que a nova plataforma é de “fácil adaptação” por parte dos consumidores/utentes.

Antes do surgimento da versão eletrónica poderia haver um conjunto de consumidores que por indisponibilidade de tempo ou por incapacidade de se deslocarem à loja física, não reclamavam ainda que tivesse razões para isso. O Livro de Reclamações digital resolve agora este problema, devendo o prestador de serviço – para já serviços públicos essenciais e mais tarde alargado a toda a atividade económica – divulgar no seu website, em local visível e de forma destacada, o acesso à Plataforma Digital (caso dele não disponha, deve ser titular de endereço de correio eletrónico para poder receber as reclamações submetidas naquela plataforma).

Mas atenção que existência e disponibilização do formato eletrónico do livro de reclamações não afasta a obrigatoriedade de disponibilização, em simultâneo, do formato físico do livro de reclamações nos estabelecimentos.

Até ao momento, o livro de reclamações eletrónico está disponível apenas para os serviços públicos essenciais, ou seja, para as comunicações eletrónicas e serviços postais (ANACOM), energia (ERSE) e águas e resíduos (ERSAR). E será alargado a outros setores de atividade fiscalizados pela ASAE ainda este ano.

Para incentivar o recurso a este meio de reclamação eletrónico foi estabelecido na lei um prazo de 15 dias para o operador económico se pronunciar sobre o objeto da queixa do consumidor, algo que não existe em papel.