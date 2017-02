‘Livro Branco’ do Brexit tem um enorme ‘ponto de interrogação’

Será necessário aprovar um novo sistema aduaneiro e de imigração assim que seja consumada a rutura do Reino Unido com a União Europeia, pode-se ler no ‘Livro Branco’ apresentado pelo ministro para o Brexit, David Davis, esta quinta-feira. No entanto, este documento não responde à maior dúvida que se coloca entre os cidadãos europeus que residem actualmente em território britânico: o que lhes vai acontecer após o Brexit?

O ministro para o Brexit apresentou o documento de 77 páginas enaltecendo que, para o Reino Unido, “os melhores dias estão por chegar” e prometeu que “continuará a existir uma relação estreita com o resto do continente, advertindo no entanto, para o risco de uma “transição interminável em termos de acordos e legislação”: “Não é o que necessitamos, não é o que procuramos”, sublinhou David Davis.

Davis realçou a necessidade de implementar “um processo progressivo de aplicação de novos acordos” que deverá incluir normas específicas. Neste sentido, defendeu que será necessário que “as duas partes” definam claramente os aspectos da sua relação futura.