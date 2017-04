Livre circulação de pessoas pode manter-se no pós-Brexit, admite May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, está no Médio Oriente mas a União Europeia – ou melhor, as estratégias do Reino Unido para a saída do projeto europeu – permanecem na base das conversações com os jornalistas que se dirigiram com ela à Jordânia e à Arábia Saudita.

Na madrugada desta quarta-feira, a BBC noticiou que a governante britânica sugeriu aos meios de comunicação social que a livre circulação de pessoas se pudesse manter após o derradeiro mês de março de 2019.

Theresa May explicou que primeiramente haverá uma fase de “implementação”, uma vez que as empresas e os governos necessitam de “um período de tempo” para se ajustarem às potenciais novas restrições do acordo e reforçou a ideia do governo britânico de que o ‘Brexit’ dará ao Reino Unido um maior controlo das suas fronteiras.