O estudo ‘When will the Penny Drop’: Money, financial literacy and risk in the digital age mostra baixos níveis de literacia financeira na Europa.

Portugal ocupa a nona posição, entre 10 países, à frente da Itália, nos conceitos básicos, e à frente da França, na literacia de risco. Apenas 7% dos inquiridos em Portugal responderam corretamente às cinco questões básicas sobre literacia financeira e risco.