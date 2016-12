Lisboetas devem três vezes mais do que os portuenses

A dívida de Lisboa é a maior do País mas também a que tem maiores receitas. Segundo a edição de hoje do Jornal de Negócios, ao valor absoluto de 723 milhões de euros em dívidas que Lisboa apresentava no ano passado é preciso ter em consideração que só em IMI e IMT, “a capital arrecadou praticamente 300 milhões de euros”.

Distribuindo a dívida pela população, concluí-se que cada um dos 545 mil lisboetas deve 1.327 euros, um valor mais de três vezes superior ao dos portuenses, refere o Jornal de Negócios.

Os munícipes de Fornos de Algodres fazem parte da lista dos mais endividados do País, enquanto os de Mealhada e Benavente são os menos endividados, acrescenta o Negócios.