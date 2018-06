Lisboa segue em alta, com Pharol, NOS e as papeleiras Altri e Navigator em destaque

A bolsa portuguesa está a negociar no verde esta sexta-feira, depois de na última sessão ter fechado a perder mais de 1%. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, avança 1,43%, para 5.550,11 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Esta quarta-feira, o “arranque em leve alta das praças europeias, num dia de pouco flow empresarial, pelo menos por enquanto, os investidores aguardam pela reunião da OPEP para perceberem quais as decisões sobre a produção, estimando-se um alívio dos cortes de output”, observa Ramiro Loureiro, MTrader do Millennium BCP.

No mercado petrolífero, o Brent avança 1,42%, para 74,09 dólares, e o WTI cresce 1,22%, para 66,34 dólares.

“A reunião da OPEP desta sexta-feira é determinante para a evolução do preço do petróleo e, consequentemente, para a evolução da inflação e Apesar das discrepâncias internas, parece que afinal será aumentada a produção”, consideram os analistas do Bankinter.

“Os valores preliminares de atividade na indústria e serviços podem vir a mexer com o sentimento” da sessão, conclui Loureiro.

Em Lisboa, os títulos da Pharol lideram os ganhos, somando 3,48%, para 0,25 euros. No fecho da sessão de quinta-feira, 21, a empresa liderada por Luís Palha da Silva foi penalizada depois de ter sido anunciado que a recuperação judicial da empresa de telecomunicações Oi, da qual a Pharol é a principal acionista, não foi contestada na Holanda. Assim, todos os pontos da recuperação da operadora passam a ter efeito vinculativo no país.

Esta sexta-feira, o Jornal Económico noticiou que a Pharol está a processar a operadora brasileira de telecomunicações Oi, da qual é acionista, por perdas de 10 mil milhões de euros. A empresa entregou no Tribunal Judicial de Lisboa uma ação de acusação contr a Oi, por ter ocultado a sua real situação financeira durante a “combinação de negócios” feita com a antiga Portugal Telecom. A lista de arresto inclui bens fora do Brasil e dividendos da Unitel e o Estado tem em risco 363 milhões de euros por incumprimento de garantias fiscais da Oi.

A operadora de telecomunicações NOS é outra cotada a liderar ganhos. Os títulos da cotada liderada por Miguel Almeida somam 3,59%, para 4,84 euros.

O setor do papel também está em alta, com a Altri (2,69%, para 8,41 euros) e a Navigator (3,23%, para 5,08 euros). No fecho da sessão de quinta-feira, a Navigator também liderou nas perdas da sessão, ao tombar 4,72%, para 4,92 euros.

Os CTT também estão entre as cotadas que mais valorizam, ao ganhar 2,21%, para 3,05 euros. Esta sexta-feira, o Jornal Económico noticiou que Banco CTT está a ganhar 600 clientes por dia. Um assunto que o próprio CEO, Luís Pereira Coutinho explica numa entrevista transmitida na plataforma multimedia do JE.

Em contraciclo, apenas os títulos da Ibersol.

Entre as principais bolsas europeias o sentimento é otimista: o alemão DAX ganha 0,37%, o britânico FTSE 100 soma 0,64%, o francês CAC avança 0,76%, o hlandês AEX valoriza 0,75%, o espanhol IBEX 35 cresce 0,86% e o italiano FTSE MIB sobe 1,10%.

Na Europa destaca-se ainda a bolsa grega, que após acordo entre Grécia e Eurogrupo para a saída do país do programa de ajustamento colocou Atenas a crescer 2% na abertura da sessão.

Após oito anos de apoio externo na Grécia, de auxílio financeiro, o país recebeu uma última tranche de 15 milhões. Para além deste montante, o país helénico irá beneficiar de uma extensão do prazo de reembolso do segundo programa de apoio assim como um adiamento do pagamento dos juros inerentes.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,57% face ao dólar, para 1,16 dólares.