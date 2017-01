Lisboa: ruas fecham hoje ao trânsito para celebrar fim das obras

A Câmara de Lisboa assinala hoje o fim das obras no Eixo Central da cidade, que abrange as avenidas da República e Fontes Pereira de Melo, com atividades desportivas e animação de rua, num investimento de 50 mil euros, avança a Lusa, citada pela imprensa.

Das atividades, que se iniciaram às 10h e decorrem até às 17h, fazem parte concertos, animação de rua e mega aulas de zumba, de ‘fitness’ e de dança, às quais acresce a montagem de bancas de ‘street food’ (comida de rua) e de artesanato.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, citado na imprensa, a autarquia indica que “a esmagadora maioria das atividades não representam encargos (…), sendo o resultado de parcerias que a Câmara Municipal estabeleceu com entidades privadas, clubes e associações da cidade de Lisboa, como o Holmes Place, o Supera, o Ginásio Clube Português e a Associação de Xadrez de Lisboa”.