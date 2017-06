Lisboa promove evento de Realidade Virtual

De 16 a 18 de junho, Lisboa será palco de um evento de realidade virtual promovido pelas Chicas Poderosas, uma organização que promove a inovação e espírito de colaboração e faz a ponte entre mentores e pessoas que querem desenvolver o seu conhecimento ao nível da tecnologia digital e aprender novas formas de trabalhar digitalmente.

O evento realiza-se no Museu das Comunicações, em Lisboa. O primeiro dia, 16, inclui talks e conferências para demonstração e partilha de produções de realidade virtual. Os dois dias seguintes, 17 e 18, servirão para a realização de um hackathon para produção de narrativas imersivas.

Em Lisboa, no papel de mentores, vão marcar presença, entre muitos outros, nomes como Mariana Moura Santos, fundadora e CEO das Chicas Poderosas; Zena Barakat, da IDEO; Robert Hernandez cujo trabalho pode ser visto em publicações como The New York Times e os portugueses Luís Martins da IT People e Antonio Câmara da YDreams.