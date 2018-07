Lisboa: passageiros de cruzeiros sobem 15% no primeiro semestre de 2018

A atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa cresceu 15% em número de passageiros e 11% em escalas durante o primeiro semestre de 2018, o que corresponde a um total de 221.072 passageiros e 148 escalas contra os 192.685 passageiros e 133 escalas registadas em igual período de 2017.

“O aumento de 15% do número de passageiros foi determinado pelos crescimentos de 5% dos passageiros em turnaround -19 468 contra 20 518 -, e de 16% dos passageiros em trânsito que passaram de 173.217 para 200.554”, lê-se no comunicado do Porto de Lisboa.

Quanto ao aumento das escalas de cruzeiros, o Porto de Lisboa informa que “o incremento de 11% foi impulsionado pela variação positiva ocorrida em todos os tipos de operações”. A atividade de cruzeiro em trânsito registada até Junho foi de 6%, turnaroud registou 21% e interporting 67%.

“O crescimento do segmento de turnaround resulta da plena entrada em funcionamento do novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa que oferece as melhores condições para acolher navios e passageiros de cruzeiro e do potencial elevado que Lisboa apresenta neste segmento, em especial se tivermos em consideração a sua localização no cruzamento das principais rotas – mediterrâneo, báltico, transatlântico, Atlântico – o que lhe confere vantagens acrescidas relativamente a outros portos no que respeita, neste caso em concreto, para o início da época de cruzeiros no Mediterrâneo e para as viagens de reposicionamento”, lê-se no comunicado.