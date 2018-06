Lisboa negoceia “no verde”, apesar da pressão criada pelo Deutsche Bank sobre as bolsas europeias

A praça lisboeta negoceia esta quarta-feira em terreno positivo, a meio da sessão. O principal índice bolsista português, PSI 20, aprecia 0,05%, para 5.574,98 pontos, numa altura em que a queda do alemão Deutsche Bank pressiona o sector da banca e, em consequência, as principais bolsas europeias.

O setor da banca está a condicionar a performance do índice nacional. Ao longo desta manhã, “os investidores agravaram o sentimento e os principais índice europeus seguem com perdas”, explica o MTrader do Millennium bcp Ramiro Loureiro. “O setor da banca é o que se mostra mais condicionado, no dia em que o abandono da unidade de gestão de ativos do Deutsche Bank no Japão é notícia”, explica.

“As ações do banco alemão tocam em mínimos de sempre”, conclui o analista.