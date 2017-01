Lisboa: menina e moça?

Por coincidência, no dia em que foi publicado o meu último artigo, um grupo de cidadãos e organizações lançou uma petição online pelo direito a morar em Lisboa. Verdade seja que, na carta aberta que redigiram, não responsabilizam exclusivamente o turismo, referindo também a nova lei do arrendamento e os vistos gold. E até admitem que a subida dos preços do imobiliário é uma realidade a nível nacional e não exclusiva da capital. Mas lá surge o discurso recorrente dos habitantes expulsos pelos turistas e da “perda de população, [d]o despovoamento, [d]o decréscimo dos jovens, [d]o fenecimento de múltiplas comunidades que dão cor e vida à cidade”.

Uma das muitas coisas que se aprendem em Economia é que perceber o impacto de um fenómeno exige uma análise “contrafactual”. Ou seja, se eu quero determinar os efeitos de um certo acontecimento tenho de considerar o que seria a realidade se aquele facto não tivesse ocorrido. Para os economistas, estabelecer uma “realidade alternativa” não é (ou não devia ser) um exercício de imaginação, mas sim estatístico.

E que dizem, então, os dados sobre a relação causal entre turismo e perda de população em Lisboa? Bom, eu não sei se o centro da cidade tem efectivamente menos habitantes hoje que em 2011. Há muita gente a escrever que isso está a suceder, mas são sempre “achismos” (ou melhor, percepções não quantificadas). Admitamos, contudo, que sim, que a população dessas freguesias tem vindo a diminuir. É consultar os Censos e constatar que essa é uma tendência que se verifica muito antes de Portugal ser um destino turístico tão em voga.