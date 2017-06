Lisboa foi a cidade vencedora dos Startup Europe Awards 2016

Evento premeia iniciativas de promoção do empreendedorismo e políticas e boas práticas empresariais à escala Europeia. Esta iniciativa é promovida pela Comissão Europeia e apoiada pelo Comité das Regiões e por membros do Parlamento Europeu, com o projeto Lisboa Empreende.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) ganhou hoje em Bruxelas o Prémio “Best Public Administration for Startups” dos Startup Europe Awards 2016. A categoria reconhece o esforço e o apoio ao nível de cidades e regiões na dinamização da atividade empreendedora e de inovação no seu território tendo como objetivo premiar a administração pública com o melhor programa/serviço dirigido ao apoio de empreendedores e startups na sua área geográfica de influência. O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro, recebeu em nome do Município de Lisboa a distinção que foi entregue pelo Vice-Presidente do Comité das Regiões, Karl-Heinz Lambertz. Na cerimónia estiveram também presentes o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz e Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Inovação e Ciência. Continuar a ler O programa Lisboa Empreende foi criado em 2013 pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com outras entidades públicas e privadas para apoiar a criação de pequenos negócios. Até agora, este programa ajudou à criação de 90 projetos empreendedores, dos quais 48 obtiveram financiamento e os restantes puderam desenvolver-se sem recurso ao crédito, ajudando a criar 225 empregos e um volume de financiamento de 1,2 milhões de euros.