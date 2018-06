Lisboa é a segunda cidade europeia mais procurada para lazer

Lisboa foi a segunda cidade europeia mais procurada para turismo de lazer em 2017, de acordo com o “Global Destination Cities Index” elaborado pela Mastercard. A capital portuguesa partilha o pódio das cidades da Europa com um crescimento mais rápido no turismo de lazer com Bucareste, na Roménia, e Santa Cruz de la Palma, em Espanha.

Em 2009 tinham sido registados 2,93 milhões de viajantes internacionais que pernoitam uma noite e oito anos mais tarde esse valor já se fixava nos 4,94 milhões. Assim, Lisboa registou em 2017 uma taxa de crescimento anual composta de 10,58%.

Já os gastos dos viajantes que escolhem Lisboa para passear e descansar situaram-se nos 2,09 milhões de dólares no ano passado. Neste parâmetro, a cidade romena, devido ao custo de vida inferior, não supera a capital portuguesa, dado que os gastos foram menores (0,42 milhões de dólares). No entanto, na espanhola Santa Cruz de la Palma os turistas despenderam muito mais: 8,43 milhões de dólares.