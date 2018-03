Lisboa é a quinta cidade europeia com mais turistas Airbnb previstos para a Páscoa

Um novo relatório da Airbnb concluiu que Lisboa será a 5ª cidade europeia com mais chegadas de turistas para o período da Páscoa.

Além disso, o ‘Airbnb Easter Trending Destination Europe’ (tendências de destinos na Europa durante a Páscoa) coloca Portugal como o 11º país da Europa com mais hóspedes previstos durante a próxima época pascal.

Segundo esse estudo, depois de Lisboa, os destinos portugueses mais procurados são o Porto, Algarve e Setúbal.

Por seu turno, Castelo Branco (+136%) e Aveiro (+61%) são as cidades em Portugal com maior crescimento de reservas na altura da Páscoa face ao ano anterior.

Este estudo elaborado pela plataforma Airbnb mantém a tendência de crescimento dos turistas em Portugal verificada nos últimos anos quanto ao número de reservas para este período do ano.

Depois de Lisboa, Porto, Algarve e Setúbal, a Madeira e os Açores surgem como os destinos mais procurados na plataforma Airbnb.

De acordo com este relatório, da lista das 20 cidades portuguesas mais procuradas nesta altura do ano fazem parte destinos de Norte a Sul de Portugal, incluindo Leiria, Aveiro, Braga, Coimbra, Viana do Castelo, Beja, Évora e Viseu.

Portugal ficou colocado como o 11º país com mais hóspedes projetados para este período festivo de 2018, com cerca de 92 mil inscritos na plataforma Airbnb.

Em contrapartida, mais de 18 mil portugueses estão também a usar a plataforma da Airbnb para reservar alguns dias de férias de Páscoa em vários destinos por toda a Europa.

O ‘ranking’ dos países mais visitados através da plataforma Airbnb nesta altura do ano é liderado pelos Estados Unidos, com cerca de 900 mil hóspedes esperados, seguidos pela França (350 mil), Espanha (310 mil) e Grã-Bretanha (250 mil hóspedes).

No topo das cidades mais escolhidas para esta Páscoa está Paris, seguida de Londres, Roma e Barcelona, que se mantêm no topo das preferências já reveladas pelos viajantes na altura da Páscoa em 2017.

Refira-se que Lisboa surge à frente da cidade de Madrid como uma das cidades europeias mais procuradas na plataforma Airbnb para a Páscoa de 2018.

O relatório sobre tendências de destinos durante a Páscoa na Europa indica também as ‘experiências Airbnb’ mais reservadas para este período em todo o mundo, incluindo já as novas categorias de experiências como os ‘concertos’, ‘jantares sociais’ e ‘aventuras Airbnb’, por exemplo.

Em Portugal, o relatório refere que a experiência mais reservada para o período da Páscoa é a ‘Sintra by Locals’, que propõe uma visita histórica e gastronómica pela vila de Sintra.

‘Lisboa Best Flavours’ continua a ser uma das mais reservadas, enquanto a nova ‘A Receita Secreta de Franchesinha’ continua a ser a experiência mais reservada na cidade do Porto nesta época do ano, cerca de um mês após o lançamento destas atividades Airbnb na cidade invicta.

