Lisboa conquista prémio “Capital Verde Europeia 2020”

Lisboa acaba de ganhar o prémio de a Capital Verde Europeia 2020. A distinção foi anunciada pelo Comissário Europeu do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas e traduz o reconhecimento do trabalho que Lisboa tem vindo a desenvolver durante a última década no sentido de uma cidade mais verde e amiga das pessoas.

O prémio de Capital Verde Europeia surge no momento em que, ao mesmo tempo que o efeito das alterações climáticas se torna cada vez mais evidente, a agenda política da sustentabilidade ecológica e social tem vindo a sofrer contestação e retrocessos impensáveis há poucos anos. “A importância dessa distinção para uma cidade como a nossa, que enfrenta os duros desafios climáticos dos países do sul, aumenta a responsabilidade e o compromisso de Lisboa em colocar as alterações climáticas no centro da agenda política das cidades europeias e dos países de língua oficial portuguesa”, realça a autarquia lisboeta, em comunicado.

Todos os anos 30 a 40 cidades da Europa candidatam-se a receber esta distinção – que premeia os esforços e os resultados alcançados em áreas como a ecologia, eficiência energética e da política de resíduos ou a sustentabilidade social da cidade – passando por um longo e exigente processo de candidatura e seleção.