Linklaters debate papel dos membros não executivos no ‘board’ e diversidade de género

A Linklaters Portugal realiza esta sexta-feira mais uma sessão do ciclo de pequenos-almoços dedicado ao debate de questões inerentes à carreira no feminino cujo tema é o papel dos membros não executivos e dos membros independentes nos conselhos de administração e a diversidade de género.

A oradora do encontro, promovido pela sociedade de advogados no âmbito do Women@Linklaters, é Esmeralda Dourado, membro não executivo do board da SAG, do conselho de administração da BCP Capital e do da TAP Portugal. A convidada é ainda presidente do conselho de estratégia da Partac e dirigente do comité de reestruturação da Plataforma de Negociação de Créditos Bancários ACE.

Esmeralda Dourado fará uma análise sobre “o estado da arte” em matéria de diversidade de género em Portugal, tendo como pano de fundo o papel dos membros não executivos e dos membros independentes nos boards, analisando a evolução e olhando para o futuro na perspetiva de quem integra há vários anos diferentes conselhos de administração em Portugal.