‘Like a beggar’

Ou a arte de sermos cosmopolitas por osmose

(A cidadã Rita Garcia Pereira, à semelhança dos demais comuns mortais, paga estacionamento por todo lado, incluindo perto dos tribunais, onde se desloca em trabalho. Muitas vezes, chegando um minuto atrasada, ganha um envelope vermelho no pára-brisas; outras tantas porque nem lugar pago existe, chega à viatura e encontra-a enfeitada com uma fita amarela e preta, à laia de prenda paga, ao custo módico de cerca de 100 euros. Já Madonna Ciccone conseguiu uns míseros 15 lugares de estacionamento, a custo de saldo. Bem pode Marcelo andar a dar respostas com classe ao inefável Trump – desfeita depois, é certo, no RIR… – que, cá chegando, eles acabam sempre por se rir por último. Por vezes, não somos sequer um país mas uma imensa província, onde uma estrela é facilmente confundida com todo um firmamento.)

O sol não chegou em definitivo ainda mas a silly season está para durar. Um manda-nos ter filhos, em resposta a outro que afirma não poderem existir progressões na carreira para se remodelar o IP3. As greves dos professores são torpedeadas, com sorrisos cínicos na televisão e sob uma aparente capa de porreirismo. Por seu turno, Cristas manda-nos trabalhar, num país onde tantos o fazem para além do horário, sem que a tal corresponda qualquer pagamento.