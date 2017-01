Ligam-lhe de um número desconhecido? Saiba como descobrir quem é

Já toda a gente recebeu chamadas de números que não sabe quem são. Tanto pode ser aquele amigo que mudou de número e não nos avisou, como pode ser aquela empresa que insiste em ligar por muito que tenhamos dito 33 vezes que não estamos interessados. Se não quer atender ou ligar de volta sem antes saber quem está a ligar, saiba que há formas de descobrir.

No caso de se tratar de chamadas comerciais, a probabilidade de muitas outras pessoas terem tido a mesma questão é alta. E a probabilidade de querer ignorar também é grande. Para descobrir, existem uma série de plataformas nacionais e internacionais que funcionam com o contributo dos utilizadores que vão acrescentando números à base de dados.

Em Portugal, existe o site Ligam-me, cuja base de dados inclui mais de quatro milhões de contactos. O Quem me liga? e o Tellows funcionam de forma semelhante. Tem ainda a opção de utilizar bases internacionais. Neste caso, tem o site WhoCallsMe ou o SyncMe, no qual pode selecionar o país. Fazer uma pesquisa rápida diretamente no Google também uma ideia, mas pode não ser tão eficaz.