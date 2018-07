Ligado ou desligado? Como manter o local de trabalho imune a discussões sobre o ar condicionado

No local de trabalho, o ar condicionado deve estar ligado ou desligado? Durante o verão, eis a questão. Há prós e contras e argumentos válidos em ambas as opções, fazendo com que a questão não seja pacífica e podendo resultar em conflitos no local de trabalho, o que não é agradável.

Se prefere o ar condicionado desligado e não quer pôr em causa a relação profissional com os seus colegas de trabalho deixamos aqui umas dicas que lhe poderão vir a ser úteis.

Se trabalha num open-space sugerimos que, em primeiro lugar, pare, escute e olhe – de certeza que há uma secretária e uma cadeira disponíveis para onde se poderá mudar, longe dos malefícios do ar condicionado. Assim, não terá que pedir para o desligar contra a vontade dos que preferem manter-se refrescados.

Outra opção que não vai gerar inimizades no local de trabalho e que só depende de si consiste em levar uma peça de roupa que proteja do ar condicionado. Não custa nada e pode deixá-la no local de trabalho para nunca se esquecer e poder proteger-se sempre que precisar.

Se tiver uma atitude mais revolucionária e que gosta de mudar as coisas, fique a saber que pode introduzir algo no local de trabalho que não só reduz a necessidade de utilização do ar condicionado como também promove o bem-estar geral no local de trabalho. Estamos a falar, pois claro, de um humidificador para o escritório. A sua função é simples: mantém a humidade do ar a níveis recomendados para os seres humanos que deve situar-se nos 60%.

E se não houver volta a dar e tiver mesmo que levar com o ar condicionado? Nesse caso pode sempre melhorar a sua vida, ainda que marginalmente, se apontar as ventoinhas do ar condicionado para cima – fazendo com que o ar frio se propague por cima – ou se diminuir a força destas, o que vai reduzir o impacto do ar condicionado.