Lidl paga ‘bónus’ de 400 euros a trabalhadores

Serão abrangidos pelo prémio colaboradores das lojas e entrepostos, bem como todos os escriturários e secretárias, que, “em conjunto, perfazem mais de 90% dos efetivos da empresa”, revelou Maria Roman, diretora de Recursos Humanos do Lidl Portugal ao Jornal Económico. A empresa emprega 6.500 pessoas e tem 250 lojas abertas de norte a sul do país. De fora do “bónus” ficam as chefias.

O valor do prémio é de 400 euros para os trabalhadores com uma carga horária semanal de 40 horas. Os restantes receberão um valor proporcional calculado com base na média da carga horária semanal entre março de 2017 e fevereiro de 2018. O pagamento será efetuado, já, este mês de março. “Valorizamos o desenvolvimento de carreiras e a formação, sublinha Maria Roman.

O prémio é uma iniciativa do Lidl Portugal e junta-se a outros benefícios, recentemente, concedidos aos trabalhadores. No total, estamos a falar de cinco milhões de euros, contabiliza a diretora de Recursos Humanos. O pacote de benefícios inclui também um seguro de saúde a todos os colaboradores da empresa com o valor de mercado de 400 euros; a que acresce a possibilidade de extensão do seguro a todo o agregado familiar em condições vantajosas e um cartão de 30 euros como presente de Natal.