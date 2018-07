Lidl avança com medidas contra o excesso de plástico em Portugal

Depois de o Lidl ter anunciado em Portugal a sua intenção de reduzir em 20% a utilização de plástico até ao ano de 2025, o primeiro passo será “descontinuar do seu sortido os artigos de plástico descartável, tais como copos e pratos descartáveis nas suas mais de 250 lojas em Portugal, já a partir de agosto”.

“Estes artigos serão substituídos por produtos em material alternativo e reciclável, nos quais a empresa está atualmente a trabalhar em conjunto com os seus fornecedores. Numa segunda fase, o Lidl pretende ainda substituir as palhinhas e talheres nos seus produtos de conveniência e bebidas”, avança um, comunicado do Lidl.

“Procuramos seguir uma abordagem clara quanto à nossa estratégia relativa aos plásticos, isto é: Evitar – Reduzir – Reciclar. Com o descontinuar da venda de artigos em plástico descartável evitamos a utilização deste material e contribuímos, assim, para uma melhoria do nosso balanço em matéria de plásticos”, afirma Bruno Pereira, administrador de compras do Lidl Portugal.