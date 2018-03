Liderança: Mulheres que mandam na banca em Portugal

A administradora do Novo Banco e antiga líder do banco Best, Isabel Ferreira, foi a primeira mulher portuguesa a conseguir o cinturão negro de karaté. Tinha 16 anos e estava de partida para o Japão. Viveu quase um ano em Tóquio, participou em competições e entrou no top mundial da modalidade. Chegava a treinar cinco horas por dia e dava aulas de inglês.

O rigor do karaté seguiu-a ao longo de toda a vida profissional. No Best, Isabel não gostava que alguém chegasse um minuto atrasado, sem avisar, a uma reunião de trabalho e, em busca do aperfeiçoamento, incentivava a comunicação em inglês. Não pela administradora – que também é fluente em francês, espanhol e fala um pouco de holandês – mas para que os colaboradores com maior dificuldade pudessem melhorar o idioma.

