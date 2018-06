Líder talibã no Paquistão morre em ataque dos Estados Unidos

O Ministério da Defesa do Afeganistão confirmou esta sexta-feira que o líder talibã no Paquistão, Mullah Fazlullah, foi uma das vítimas mortais de um ataque dos Estados Unidos com drones no Afeganistão. Mullah Fazlullah terá sido atingido juntamente com outros dois elementos do grupo terrorista, não sendo claro se seria o alvo da operação.

“Confirmo que Mullah Fazlullah, líder do talibã paquistanês, foi morto numa operação aérea conjunta [com os Estados Unidos] na área de fronteira do distrito de Marawera, província de Kunar”, afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa afegão, Mohammad Radmanish, acrescentando que o ataque terá ocorrido na quinta-feira, às 9h00 locais (12h00 em Lisboa).

Mullah Fazlullah era o líder do movimento talibã paquistanês desde 2013, altura em que Hakimullah Mehsud, o líder anterior, foi também assassinado num ataque com drones dos Estados Unidos. O grupo talibã no Paquistão é um grupo separado do talibã do Afeganistão. Os dois grupos estão intimamente ligados, mas possuem lideranças diferentes.